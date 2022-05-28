محمد بن زايد: الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن ومصر خطوة رائدة للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن ”الشراكة الصناعية التكاملية“ بين بلاده والأردن ومصر ”خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل، اليوم السبت، في أبوظبي، كلاً من الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بمناسبة زيارتهما إلى دولة الإمارات للإعلان عن ”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة“ بين دولة الإمارات والأردن ومصر التي ستعلن تفاصيلها يوم غد الأحد.

وأفادت ”وام“ بأن رئيس دولة الإمارات أشاد بـ“الشراكة الصناعية التكاملية“، مؤكداً أنها ”خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث“.