"سي إن إن": انقسام أمريكي "عميق" بشأن قوانين حمل الأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات

أظهرت المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي جنوب ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضي، مدى انقسام المجتمع الأمريكي، لا سيما الحزبين الرئيسين، حول موضوع اقتناء الأسلحة وضرورة إصلاح تشريعاته، وهو ما وصفته شبكة ”سي إن إن“ بالإنقسام، الذي يصعب جسرُه.



ورفض الرئيس السابق دونالد ترامب وغيره من قادة الحزب الجمهوري، في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبندقية ”NRA“، أمس الجمعة، الجهود المبذولة لإصلاح قوانين الأسلحة، وسخروا من الديمقراطيين والنشطاء المطالبين بالتغيير.

وقبل ساعات من الموعد المقرر لكبار الجمهوريين للتحدث في هيوستن، كان مسؤولو إنفاذ القانون في أوفالدي قد أقروا بأنهم انتظروا وقتًا طويلاً لاقتحام الفصل الدراسي، حيثُ كان مسلح يطلق النار على الأطفال والمعلمين وقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين.