كتائب الموت تهدد بابتلاع أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل كتائب الموت المتمثلة في الجماعات المتطرفة وعلى رأسها بوكوحرام في نيجيريا وجيش الرب للمقاومة في أوغندا، تهديدا خطيرا للسلام في القارة الأفريقية، لاسيما مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي توفر أرضا خصبة لتجنيد عناصر جدد وسط استغلال مثل تلك الجماعات لاحتياجات السكان.

ويقول الدكتور درامان شابي بوكو، وهو محاضر في العلاقات الدولية والسلام والأمن والدراسات الجيوسياسية ويركز بشكل خاص على أفريقيا والصين في جامعة باراكو في بنين، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، «إن السياسة الخارجية هي هدف عام يوجه أنشطة وعلاقات دولة ما في تفاعلاتها مع الدول الأخرى، وتشكل جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا و»جيش الرب للمقاومة» في أوغندا تهديدا خطيرا للسلام والأمن والتنمية الأفريقية والدولية أيضا».

وخرج كل من جيش الرب للمقاومة وبوكوحرام من الجزء الشمالي من أوغندا ونيجيريا، مستغلين افتقار المنطقة إلى التعليم، والفقر الجماعي والبطالة، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية للشباب، وغياب الاحتياجات الأساسية، وباتوا يبتلعون كل فرص التنمية في القارة السمراء.

خطير جدا

وتمثل أفريقيا قارة استراتيجية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وتقدم الولايات المتحدة الدعم الاستراتيجي والمالي لنيجيريا وأوغندا لتحييد وهزيمة الجماعات المسلحة من غير الدول في أفريقيا.

وأدت الاستجابة الوطنية والإقليمية والدولية ضد بوكوحرام في نيجيريا وجيش الرب للمقاومة في أوغندا إلى تحسين جهود مواجهة التهديدات الأمنية في الدولتين هاتين وفي أفريقيا، لكن وفقا لمارتن جريفيث، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الوضع لا يزال «خطيرا جدا جدا ومهددا للغاية».

ولم ينخفض عدد عناصر جيش الرب للمقاومة بعد، ولا يزال التنظيم نشطا ليس فقط في أوغندا، ولكن أيضا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والسودان. وفي عام 2021، كما ذكرت قناة «فرانس 24»، أن هذه الجماعة نفذت 42 هجوما في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا، فضلا عن فرض السيطرة على 192 منطقة حدودية نائية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

دعم الانتخابات

ويقول شابي بوكو «إنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكرر رسميا دعمها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وتعزيز الديمقراطية، والحفاظ على تمويل متواضع لدعم الانتخابات من خلال تشجيع الجهود التي يبذلها «معهد الجمهورية الدولية» و»المعهد الديمقراطي الوطني» والمنظمات غير الحكومية الأخرى لمراقبة الحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وما بعد الانتخابات».

كما يجب على إدارة بايدن أيضا حث الحكومتين النيجيرية والأوغندية على تعزيز وتشجيع السلام والديمقراطية في بلديهما. ويجب على المسؤولين الأمريكيين تحديد حكام الولايات الذين يقدمون نموذجا للحكم الرشيد والإعلان عن جهودهم. كما يجب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مواصلة استراتيجيتها للعمل حصريا مع حكومات الولايات التي لديها سجل جيد من الإنجازات.

تحديات فورية

ويؤكد شابي بوكو أنه يجب على الولايات المتحدة توسيع نطاق «برنامج فولبرايت»، وبرامج زمالة همفري، وبرامج التبادل الأخرى مع نيجيريا وأوغندا لتسليط الضوء على التزامهما بالديمقراطية وتعزيزه وبناء القدرة القيادية القوية للمجتمع المدني في نيجيريا وأوغندا. ومن المهم أيضا تيسير السفر بين المواطنين النيجيريين الشماليين والأوغنديين والولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يشجع هذه الدول على إعطاء الأولوية للتعليم لأن معظم الأفارقة يحلمون بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ويجب على إدارة بايدن توجيه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات الأمريكية ذات الصلة لاستكشاف المساعدات التقنية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للوكالات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في القطاعات الإنسانية والأمنية لمعالجة الاحتياجات والتحديات الفورية التي قد تهدد عمليات السلام والأمن في أفريقيا. وينبغي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تشجع وتيسر تنسيق جهودها من خلال توفير المناسبات والأماكن التي تجتمع فيها قيادتها.

ويشير أنه يجب على الولايات المتحدة أيضا أن تعمل على دعم تعزيز آليات منع نشوب الصراعات والأمن المجتمعي على الصعيدين المحلي ومستوى الولايات لمساعدة المجتمعات المحلية على منع نشوب الصراعات والتوترات الناشئة في بورنو وكادونا (في نيجيريا) ومنطقة جولو (في أوغندا) وحلها، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية لتعزيز شرعية الحكومة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، ودعم إعادة إدماج المقاتلين السابقين، والميليشيات المدنية، وأولئك المرتبطين بالجماعات المتمردة، فضلا عن التماسك الاجتماعي على المستوى المحلي على نطاق أوسع، مع رؤية طويلة الأجل نحو الوئام الاجتماعي والمصالحة.

وتعد ولاية كانو واحدة من ست وثلاثين ولاية في نيجيريا وتقع في المنطقة الشمالية من البلاد، وولاية كانو ذات الأغلبية المسلمة هي واحدة من اثنتي عشرة ولاية في نيجيريا تعمل بموجب الشريعة الإسلامية ضمن الإطار القانوني للدستور النيجيري. ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية، تحتاج الولايات المتحدة إلى وجود دبلوماسي في الشمال لفهم وتشكيل التطورات في تلك المنطقة المضطربة، خاصة مع اقتراب انتخابات عام 2023.

مواجهة الفساد

ووفقا للمحلل السياسي، ينبغي لكل من القادة النيجيريين والأوغنديين التركيز على المسؤوليات الأخلاقية لقوات الأمن لحماية مواطنيهم بأي ثمن، ومن المهم بدء وتعزيز التعاون والتآزر بين القوات المدنية وقوات الشرطة العسكرية التي لا تزال حيوية لنجاح مهام هذه القوات.

ومن المهم أيضا تزويد قوات الأمن الأفريقية بمرتبات معقولة، يمكن أن تحفزها بشكل أفضل وتحد من الفساد، وعلى الحكومتين النيجيرية والأوغندية توفير معدات عسكرية حديثة ومناسبة ودقيقة لقوات الأمن للقضاء على بوكو حرام وجيش الرب للمقاومة.

وأخيرا، يقول شابي بوكو «إن دعم المناطق الشمالية في نيجيريا وأوغندا يمكن أن يمنع ظهور الجماعات الإرهابية في المستقبل ويجعل من الصعب على هذه الجماعات تجنيد أعضاء جدد». والواقع أن بوكوحرام وجيش الرب للمقاومة يجندان بسهولة الشباب الأميين والفقراء. ويجب على الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه الجهود.

ضحايا بوكوحرام خلال 2021:

42 هجوما

31 قتيلا

192 منطقة جرت السيطرة عليها