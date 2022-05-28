ترمب يفشل في وقف التحقيق في تعاملاته المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ورفضت محكمة الولاية دعوى قضائية لإيقاف التحقيق رفعها ترمب.

وقالت جيمس «إن من الواضح مرة أخرى أن الطعون القانونية التي لا أساس لها من قبل دونالد جيه ترمب لا يمكن أن توقف تحقيقنا القانوني في تعاملاته المالية وتلك الخاصة بشركة ترمب».

ورفع ترمب دعوى قضائية في ديسمبر الماضي واصفا التحقيق بأنه غير قانوني، وتشمل التحقيقات المكثفة التي أجرتها جيمس الشك في أن شركة ترمب قد أساءت تقدير قيمة عقاراتها من أجل الحصول على قروض أو الحصول على مزايا سعرية». وكان ترمب وصف التحقيق في وقت سابق بأنه «مطاردة الساحرات» أي اضطهاد غير مبرر، وقضت محكمة أخرى في نيويورك أمس الأول بوجوب إدلاء ترمب بشهادته تحت القسم في التحقيق.