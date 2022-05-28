شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "زراعة النواب" يزور مشروع مستقبل مصر.. ويؤكد: تنمية للأجيال المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت الماضي.

واستعرض اللواء حازم يحيى المشرف العام على المشروع والمقدم كريم كفافى الأمين العام لمشروع مستقبل مصر تفاصيل المشروع، مؤكدا أن العمل فى مشروع مستقبل مصر جاء بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية حيث بدأت فكرة المشروع منذ عام 2017 وتم زراعة 350 ألف فدان، متابعا، ومن المنتظر الوصول إلى مليون فدان بزيادة 700 ألف فدان، وأن مشروع مستقبل مصر، من المشروعات العملاقة التى أطلقتها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يعد مستقبل مصر للإنتاج الزراعى مشروعًا رائدًا.

وأضاف اللواء حازم أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بمشروع مستقبل مصر بلغت 40 ألف فدان، إضافة إلى زراعة 65 ألف فدان بنجر السكر، و1000 فدان فول الصويا، والقطن 1000 فدان، وعباد الشمس 1000 فدان إلى جانب انشاء منطقة صناعية للتصنيع الزراعي.

وأشار اللواء حازم يحيى إلى أن هدف المشروع بالإضافة للإنتاج الزراعى هو تحويل الصحراء إلى مساحة خضراء، وعمل بنية تحتية لتنمية مستمرة ومستدامة.

ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، فى تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التحديات التى تواجه البلاد، معلنا دعم لجنة الزراعة بالبرلمان لخطوات المشروع، ومشيدا بالرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بشأن المشروع الذى يمثل تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

وقال الحصرى، إن الفترة الماضية فى ظل أزمة كورونا كشفت مدى الحاجة للإنتاج الزراعى، حيث لم نشهد أزمة فى الغذاء خلال أزمة كورونا بل ارتفعت الصادرات الزراعية فى حينها.

وأضاف الحصرى، ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع فى العالم، متابعا، ورغم ذلك كان الرئيس السيسى حريصا على عدم رفع الأسعار على المواطن المصرى.

وأشار الحصرى إلى جهود الدولة فى قطاع الزراعة والتوسع فى الإنتاج الزراعى، مشيرا إلى تحقيق ما جاء ببرنامج الرئيس من زراعة أكثر من 4 ملايين فدان.

وتابع، أن الزيادة السكانية التى تتطلب الإسراع فى خطوات زيادة الإنتاج وهو الأمر الذى يفكر فيه الرئيس السيسى منذ أن تولى المسئولية، معربا عن أمله فى تحقيق ما يسعى الرئيس السيسى اليه بشأن تحقيق حجم صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأكد ضرورة تعظيم حجم الإنتاج الزراعى من خلال التوسع فى التصنيع القائم عليه، وكذلك العمل على إيجاد بدائل موازية للمحاصيل الهامة.

واقترح الحصرى، انشاء مدارس تعليم زراعى وتدريب لإعداد من يعمل بالمشروع.

ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.