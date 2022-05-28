شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل صحة أفضل.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية مجانية شاملة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي البداية، افتتحت أمانة مدينة المنيا الجديدة، مقرها الجديد في محافظة المنيا، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

شهد الافتتاح حضور، النائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب كامل ميشيل عضو الأمانة المركزية بالحزب، ومحمد نشأت العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، ونواب الحزب بالمحافظة من مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وعقد المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، عقب الافتتاح اجتماعا تنظيميا مع قيادات الحزب فى المحافظة، لبحث عددًا من الملفات والقضايا المجتمعية، وأيضا بحث خلاله خطة عمل المرحلة القادمة، واستعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل للفترات المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

وشارك "رشاد" في حفل ختام المرحلة الثالثة من تصفيات المحافظة لمسابقة أوائل الطلبة، حيث كرم الفائزين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء والاستمرار في طريق التفوق.

وفي محافظة الشرقية، نظمت أمانة مدينة القنايات، قافلة طبية شاملة عدد من التخصصات المجانية، وضمت تخصصات "باطنة- سكر- غدد- أطفال- عيون- مخ وأعصاب- تحاليل طبية"، واستهدفت القافلة أكثر من 500 أسرة للكشف الطبي لجميع التخصصات بالمجان، بحضور نخبة من كبار الأطباء المتخصصين بالمدينة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 500 حالة، منهم 30 عظام، 22 أنف وأذن، 32 أسنان، 250 باطنة، 100 اطفال وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد أكثر من 300 حالة بالمجان، ولاقت القافلة الطبية إقبال كبير من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.









وفي محافظة السويس، أقامت أمانة المرأة بالمحافظة، أكبر معرضاً لبيع المشغولات اليدوية، بأسعار مخفضة، وشمل المعرض، مفروشات وأطقم سراير للأطفال، وأدوات منزلية وجهاز عرائس وأطقم النيش، واكسسوارات، وهاند ميد، ودهب صيني، وأحذية وشنط، ومستحضرات تجميل، وبرافنات، وملابس حريمي ورجالي واطفال بأقل الأسعار، وبتخفيض وصل 50%، وأقيم المعرض بقاعة البارون بنقابة المعلمين بالكورنيش القديم، بداية من الساعة 12 ظهراً حتي 12 منتصف الليل.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم إمبابة، ندوة تثقيفية عن مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وطرق ترشيد الاستهلاك بحضور عدداً كبيراً من أهالى إمبابة، وناقشت الندوة رفع الوعي الثقافي لأهالينا عن أهمية دور ترشيد الاستهلاك فى النهوض بالوطن بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن والتأكيد علي أن القيادة السياسية إتخذت عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة، كما أعلنت الأمانة عن تنظيم ندوات تستهدف نشر مفهوم التحول الرقمي وتطبيقاته ورفع وعي المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة، وفي سياق أخر، نظمت أمانة مركز الوراق، ندوة تعليم أساسيات التمريض والتوعية عن طرق الوقاية من أمراض الصيف، وذلك في مقر الوحدة طناش الحزبية، وأيضا تنظيم ندوة تثقيفية حول أساسيات التمريض والوقاية من أمراض الصيف.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، قافلة طبية شاملة مجانية، تضم جميع التخصصات، لأهالي عزب النهضة بمركز دمياط، بمشاركة مع الجمعية المصرية للفنيين الصحيين، وعيادات مكة، وتضم التخصصات "باطنة- عظام- نساء وتوليد- أطفال- مخ وأعصاب- رمد- أسنان- تحاليل" وصرف الأدوية بالمجان، وتخدم القافلة أهالي مركز دمياط والقري المجاورة التابعة للمركز، وشهدت القافلة اقبالا كبيرا خاصة من السيدات وسط اجراءات تنظيمية، وطالب الحضور بتكرار مثل هذه القافلة مرة أخرى، وفي ختام فعاليات القافلة قامت أمانة المرأة بالمركز، بتكريم الأطباء وأطقم التمريض المشاركة في الفعالية.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية شملت عدد من التخصصات المجانية، في قرية طليا، وضمت تخصصات " الباطنة – الأطفال- العظام- الجلدية- التحاليل الطبية"، وجاءت القافلة بكشف رمزي للطبيب إضافة لخصم 50 % على جميع التحاليل وخصم بالصيدليات 15%، وقدمت القافلة الخدمة الطبية لـ500 مريض، ومن جانب أخر، نظمت أمانة مركز بركة السبع، قافلة طبية خاصة لدار المسنين، حيث استقبلت الدار نخبة من الأطباء المتخصصون في أفرع مختلفة من التخصصات الطبية، وكان لوجودهم بالدار أكبر الأثر في إحساس السادة النزلاء بمدى اهتمام الدولة بمشكلاتهم ورعايتها المستمرة لجميع فئات المجتمع وخصوصا كبار السن.

وفي محافظة الوادى الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، في قرية العوينة بمركز الداخلة والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية "جلدية – أسنان – أطفال – باطنة – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 105 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانات مراكز ديروط والقوصية، حملة لطرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركزين، حيث جابت القافلة الطبية جميع قري المراكز، لتطعيم المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا من سن 12 سنة لمن لم يحصل على التطعيم في الماضي، ولاقت الفعالية اقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على التطعيم، ومن جانب أخر، نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، بالتعاون مع امانة أول، احتفالية كبرى بمقر الحزب لتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة أسرة قرآنية التي نظمتها الأمانة، حيث تم توزيع هدايا عينية ومالية ولعب للأطفال للأسر الفائزة، وكانت قد أطلقت الأمانة مسابقة أسرة قرآنية خلال شهر رمضان الكريم وتضمنت المسابقة حفظ الأسرة للقرآن الكريم (كاملا - نصفه - ربعه) للأب والأم والأبناء أو أحد الأبناء، وتمت تصفية الأسر إلى 12 أسرة تنطبق عليهم شروط المسابقة وأن فاز في المسابقة 5 أسر، والختام كرمت الأسر الخمس الفائزة بالمسابقة.





وفي محافظة بورسعيد، نظمت أمانة مدينة بورفؤاد، ندوة عن "تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مصر"، وذلك وسط حضور من أعضاء الأمانة، وتعمل هذه الندوات على زيادة الوعي والثقافة لدي أعضاء الأمانة وإدراك ما يحدث من تطورات خارجية وتأثيره على بلدنا الغالي مصر، كما تعقد الأمانة سلسلة من الندوات التي تعمل على زيادة الثقافة العامة لتوعية المواطنين بعد ذلك من خلال الحملات الميدانية التي تقوم بها الأمانة بشكل دوري في كل مناطق مدينة بورفؤاد.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة لتوعية الاسرة من مخاطر الانترنت السلبية لدي الاطفال وذلك بمقر الحزب بالمدينة، وتناولت الندوة الإنترنت سلاح ذو حدين لاحتوائه على الثقافة والمعلومات المفيدة والعلوم بالإضافة الى احتوائه على الأمور السلبية التي لا يكون هدفها التسلية والترفيه والبحث، وناقش الأثار السلبية لشبكة الانترنت والتي تؤثر على الأبناء والتي منها إضاعة الوقت في اشياء غير مفيدة كما يؤدي الجلوس المطول على الانترنت إلى الشعور بالوحدة والإصابة بالعزلة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.