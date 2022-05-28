شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تغلق 180 روضة أطفال بسبب انتشار مرض الطفح الجلدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت السلطات الماليزية 180 روضة أطفال بسبب انتشار مرض الطفح الجلدي المعروف باسم "مرض اليد والقدم والفم".

ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية عن وزير التنمية الريفية محاضر بن خالد إنه حتى يوم أمس، صدرت أوامر بإغلاق هذا العدد من رياض الأطفال بعد اكتشاف تفشي المرض في المباني المعنية.

وقال إن المباني التى انتشر بها المرض ستغلق لمدة تصل إلى عشرة أيام إلى أن تصبح آمنة لاستئناف الدراسة والأنشطة الأخرى مجددا.