شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات إثر انهيار أرضي في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الانهيارات الأرضية في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في شمال شرقي البرازيل بعد هطول أمراض غزيرة.

وأدى الانهيار الأرضي في منطقة إيبورا جنوب مدينة ريسيفي الساحلية وحدها إلى مقتل 20 شخصا، حسبما أفادت محطة جلوبو التلفزيونية البرازيلية اليوم السبت.

وقتل ثلاثة أشخاص آخرون في كاماراجيبي بمنطقة ريسيفي أيضا.

كما قتل رجلان أحدهما في شمال ريسيفي والآخر غربها.

تم تسجيل هطول أمطار غزيرة في المنطقة مؤخرا.

وهطل في منطقة ريسيفي أكثر من 200 ملليلتر من الأمطار خلال 24 ساعة، بحسب حكومة ولاية بيرنامبوكو المحلية. وقتل ما مجموعه 30 شخصا منذ بدء العاصفة.