في بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة 'الدكة العشائرية'

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "الدكة العشائرية" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "وردت معلومات بوجود مجموعة تنوي القيام بدكة عشائرية ضمن منطقة الحرية على الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المكان ونصب سيطرات وتم محاصرة عجلة بداخلها ٣ اشخاص والقبض عليهم".

وأضاف المصدر أنه "ضبط بحوزتهم سلاح نوع بي كي سي وبندقية قنص وقاذفة RBG7 عدد ٢ مع صاروخ قاذفة درع عدد ٢ واطلاقات نارية كثيرة".