انت الان تتابع خبر 8 أوسمة للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت البطولة تأهل 33 لاعباً لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل بعد أن حققوا الأرقام التأهيلية في عدد من السباقات.

وحقق منتخبنا أربعة أرقام تاهيلية ويعد من المنتخبات التي شهدت تطورا كبيرا حيث حقق البحرين اكبر عدد من الارقام التأهيلية وضمن ثمانية أرقام.



بينما جاء منتخبنا ثانياً بأربعة أرقام ومن ثم الجزائر وجيبوتي أيضا أربعة أرقام بعدها يأتي المنتخب القطري ثلاثة أرقام.

وحققت منتخبات مصر والكويت وتونس رقمين فقط بينما حقق اليمن رقما واحدا واخفقت بقية البلدان من تحقيق اي رقم تأهيلي.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد في بيان لاتحاد العاب القوى، إن "ما تحقق في البطولة العربية لألعاب القوى يعد انجازا كبيرا في ظل الصعوبات المالية التي سبقت مشاركة منتخبنا حيث تعذر إدخال الفريق بمعسكر تدريبي على خلاف بقية المنتخبات التي عسكرت اغلبها في أوروبا".

وبين أن "حصيلة الاوسمة مميز جدا خصوصا ذهبيتي السرعة 100م و200م للاعب فلاح حسن الذي استحق لقب بولت العرب، كما أن تحقيق أربعة أرقام تأهيلية دليل على تقدم منتخبنا على المستوى الفني وتطور مستوى اللاعبين".

وأوضح "نتمنى أن يحظى المنتخب باهتمام ورعاية توازي تحضيراتهم لبطولة العالم في كولمبيا ليواصلون مسيرة ابداعهم".