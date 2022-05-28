السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التصريحات "غير المنضبطة" بشأن سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات

طالبت خارجية السودان، المسؤولين الإثيوبيين، بالكف عن التصريحات التي وصفها بـ“غير المنضبطة“، والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار أو التفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.



وقالت الخارجية السودانية في بيان، اليوم السبت: ”تابعت وزارة الخارجية بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في إثيوبيا والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث“.

وأضافت الخارجية السودانية: ”لعل من المدهش عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، مما يشير إلى أن إثيوبيا تريد المضي قُدمًا في مواقفها الأحادية السابقة“.