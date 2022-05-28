قال تقرير نشرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية يوم السبت، إن المواطنين أصروا على دخول الموقع في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد مساء الجمعة، وتحول التجمع إلى أعمال شغب.
وأضاف أن الشرطة قامت بعد ذلك بتفريقهم وأبعادهم عن المنطقة، مشيرا إلى أن العديد من الإيرانيين تجمعوا في مدن أخرى بشكل سلمي حدادا على القتلى.
وأظهر مقطع مصور نشر على الإنترنت رجل أمن في عبادان وهو يصرخ "تراجعوا"، بينما كان يوجه سلاحه مباشرة إلى مجموعة من المحتجين ويطلق النار في الهواء.
وانهار برج في مبنى ميتروبول في مدينة عبادان كان قيد الإنشاء يوم الإثنين، وانتشلت فرق الإنقاذ جثتين أخريين من تحت الأنقاض يوم السبت، ليرتفع عدد القتلى في الكارثة إلى 28.
وتم انقاذ 37 شخصا، وما زال ثلاثة منهم يتلقون العلاج في المستشفى، بحسب السلطات.
ولم يتضح عدد الأشخاص الذين دفنوا تحت الأنقاض.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإيرانية تفض احتجاجا عند موقع انهيار مبنى خلف 28 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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