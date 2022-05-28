العراق الأقل بين جيرانه والعرب.. تكاليف الحج تسجل 'أرقاماً خيالية'

العراق هو أقل تكلفة مقارنة بجيرانه والدول العربية، إذ تبلغ كلفة الحج براً 3450$، فيما رحلات الحج الجوية تبلغ 4200$، وفق ما أعلنته هيئة الحج والعمرة.

أما مصر فقد كانت هي الأعلى بين الأقطار العربية، حيث تبلغ رحلات الحج فيها 10000$، تليها تركيا 9500$، ثم فلسطين 9000$، والبحرين 7700$.



المغرب والسودان بلغت فيهما أسعار الرحلات 6500$، والجزائر 6000$، في حين بلغت الأسعار في الكويت 4900$.

جريدة "الشروق" الجزائرية، قالت نسبة لمصادرها إن "أسعار الحج هذا العام استثنائية وراجعة لإجراءات تنظيمية وصحية، وهي لا تعكس حقيقة الأسعار المطبقة سواء في الأعوام السابقة واللاحقة".

وأضافت أن الأسعار الموسم القادم ستتغير سواء نحو الأحسن في حال تحسنت الأحوال واستقرت، ويمكن أن ترتفع في حال تسجيل أحداث استثنائية أخرى يصعب التنبؤ بها في ظل التحولات الاقتصادية والأمنية والصحية التي يشهدها العالم.

