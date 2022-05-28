عاجل.. العاهل الأردني وولي عهده يشاركان بجنازة والد الملكة رانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبدالله.



وجرى تشييع جثمان الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

وتوفي الطبيب الراحل عصر الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على والد الملكة في البلاط الملكي 7 أيام.

والطبيب الراحل جد كل من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، وأبنائهم بهذا المصاب الأليم.