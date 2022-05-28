شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يطرح طلب مناقشة حول أزمة الغذاء أمام مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته غدا الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة ورئيس حزب إرادة جيل، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وطلب النائب تيسير مطر استيضاح الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين بشأن مواجهة الأزمة، وتوفير احتياطي مناسب من السلع الغذائية الاستراتيجية، وخاصة القمح.

ومن المنتظر أن يلقى الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانا ردا على طلب المناقشة العامة والاستماع إلى كلمات الأعضاء، وإحالة الطلب، والمناقشات وبيان الوزير للجان المجلس لإعداد تقرير عنه.