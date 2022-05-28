البحرية الإسرائيلية تستهدف صيادين فلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

قامت البحرية الإسرائيلية، اليوم، بإستهداف الصيادين الفلسطينيين بنيران رشاشاتها وقنابل غاز مسيل للدموع، شمال قطاع غزة.

أطلق جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع، نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أجبروا الصيادين على مغادرة البحر، وأن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يومياً إطلاق النار والغاز تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.