عاجل.. محمد بن زايد وهيشيليما يبحثان تعزيز علاقات الإمارات وزامبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونظيره الزامبي هاكيندي هيشيليما، علاقات البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس دولة الإمارات من نظيره الزامبي، الليلة الماضية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقدم الرئيس هيشيليما التعازي والمواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

كما هنأ رئيس زامبيا، خلال الاتصال، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر عن تمنيه التوفيق له في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من الازدهار والرخاء في مختلف المجالات.

وأكد تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية-الزامبية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس هاكيندي هيشيليما على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعب دولة الإمارات، متمنياً لزامبيا وشعبها الصديق التقدم والازدهار.