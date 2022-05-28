مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع الشركات الإماراتية لزيارة المدن الصناعية المتخصصة وزيادة استثماراتهم فى بلادها.



جاء ذلك خلال اجتماع الوفد المصري برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع رؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الاماراتية المستثمرة بالخارج، والذى عقد في أبوظبى.

وقالت جامع، إن حكومتها لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية.

وأضافت، وفق بيان حكومي مصري، القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والذى تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والانشائية، وهو الأمر الذى انعكس إيجابًا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27%.

وتابعت، مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة ستجعل من مصر مركزاً لتصنيع الجلود بدءًا من الدباغة ووصولا إلى المنتج النهائي، مشيرةً في هذا الإطار إلى الانتهاء من إنشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع.

ووجهت وزير التجارة والصناعة المصرية الدعوة إلى الشركات الإماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة في مصر والسعي لزيادة تواجدهم في السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

ولفتت جامع إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نحو 3 مليارات و623 مليون دولار.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الإماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبى لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإمارتية المستثمرة في مصر.

وقفزت قيمة التجارة بين الإمارات و مصر 21% في شهري يناير و فبراير 2022، لتسجل 803.8 مليون دولار،مقابل 663.5 مليون دولار لنفس الفترة من 2021

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 373.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.4%.

كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 430 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.