القوات الروسية تحاصر مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية بشكل شبة تام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

كشفت الإدارة العسكرية المحلية لمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاصرها بشكل شبة تام.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكساندرستريوك على منصة تليجرام إن ثلثي المدينة في منطقة لوغانسك أصبحا محاصرين بالفعل، لكن لم يتم تطويقها بعد، وأن القوات الحكومية الأوكرانية تستمر في تعزيز مقاومة شرسة.

وزعم الإنفاصليين الموالين لروسيا أن المدينة باتت محاصرة بشكل كامل، وقال ستريوك إن حوالي 90% من المباني بالمدينة قد تضرر، وأن 60% سيتعين إعادة بناؤه بشكل كامل.