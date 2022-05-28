الارشيف / اخبار العالم

القوات الروسية تحاصر مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية بشكل شبة تام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الروسية تحاصر مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية بشكل شبة تام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

 

كشفت الإدارة العسكرية المحلية لمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاصرها بشكل شبة تام.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكساندرستريوك على منصة تليجرام إن ثلثي المدينة في منطقة لوغانسك أصبحا محاصرين بالفعل، لكن لم يتم تطويقها بعد، وأن القوات الحكومية الأوكرانية تستمر في تعزيز مقاومة شرسة.

وزعم الإنفاصليين الموالين لروسيا أن المدينة باتت محاصرة بشكل كامل، وقال ستريوك إن حوالي 90% من المباني بالمدينة قد تضرر، وأن 60% سيتعين إعادة بناؤه بشكل كامل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا