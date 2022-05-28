اغتيال المطرب الليبي أحمد بحور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

تعرض الفنان الليبي، أحمد بحور، لعملية أغتيال أمام منزله برصاص مجهولين، أدت لوفاته في الحال.

تلقى الفنان اللبيبي عدة رصاصات أمام منزله في مدينة صبرانه، من محموعة مسلحين مجهولين، ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في الحال، كما اتهم بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تنظيم داعش الإرهابي في مقتله.

والجدير بالذكر أن الفنان لديه العديد من المواقف الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.