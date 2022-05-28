شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينظر غدا تقرير لجنة النقل بشأن تطوير سكك حديد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراح برغبة مقدم من كل من النائب أحمد خشانة والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده بشأن تطوير سكك حديد السويس.

وانتهت اللجنة في تقريرها بالموافقة على المقترح المقدم من النواب الثلاثة بشأن تطوير سكك حديد السويس، وجاء في موضوع الاقتراح برغبة أنه منذ أربع سنوات كان يوجد خط سكة حديد من السويس إلى القاهرة نهايته عين شمس وليس له وجود الآن كما أن القطار الذى توقف كان لا يصلح للاستعمال الأدمى لأنه بحالة سيئة، ولكن من حق أهالى السويس أن يستمتعوا بخدمة القطارات، وذلك لوجود حركة دائمة من السويس للقاهرة، ومنذ ثلاث أشهر أغلق طريق السويس القاهرة، وأصبح السفر إلى القاهرة يكون عن طريق جنيفة، الغير مؤهل للسير مما أدى لكثرة الحوادث.

وترجع أهمية قطار السكة الحديد ما بين القاهرة والسويس لأنه يبدأ من العاصمة وينتهى بمدينة لها ميناء لذا فهو موضوع حيوى للغاية، حيث هذا القطار كان مفعلا لكنه توقف عن العمل لمدة 4 سنوات لتدنى مستوى الخدمة به حيث كان بلا شبابيك ويقطع مسافة 130 كم من القاهرة للسويس في 6 ساعات.