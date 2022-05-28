مستشار الرئيس الأوكراني: هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يستمر الغزو الروسي على اوكرانيا وتدخل الحرب شهرها الرابع رغم محاولات دولية لتهدئة الأوضاع بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك اليوم السبت إنه لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، مضيفا أن القوة وحدها هي التي يمكنها وقف الغزو الروسي.

وكتب في رسالة على تطبيق تيليجرام “أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا. هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما باستخفاف وبأسلوب دعائي؟”

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن تعثر محادثات السلام.

وكانت آخر جولة مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 مارس آذار. وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إن أوكرانيا لا تظهر أي رغبة في مواصلة محادثات السلام، في حين اتهم مسؤولون في كييف روسيا بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول الروسي الوحيد الذي يرغب في لقائه لمناقشة كيفية إنهاء الحرب.

وقال بودولياك “أثبتت روسيا أنها بلد هجمي يهدد أمن العالم. لا يمكن ردع أي همجي سوى بالقوة”.