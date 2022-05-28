دعوة أميركية هولندية لجمع المزيد من التبرعات لناقلة صافر

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن خطة تشغيلية من أجل البدء بتفريغ ناقلة صافر المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي اليمن.

ودعت الولايات المتحدة وهولندا، في بيان مشترك، إلى دعم الجهود الأممية من أجل تفادي التهديدات الاقتصادية والبيئية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط هذه.

ففي اجتماع استضافه السفير الهولندي في أميركا أندريه هاسبلز وشارك فيه المبعوث الخاص للولايات المتحدة ليندركينغ، والسفير اليمني في واشنطن محمد الحضرمي، ودبلوماسيون آخرون، شدد المجتمعون على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل تلك الخطة التشغيلية، التي تتطلب بداية 80 مليون دولار من أجل نقل حمولة النفط الموجودة على صافر إلى سفينة أخرى مؤقتة مطلع يوليو المقبل، بحسب ما أفاد بيان للخارجية الأميركية.

كما أوضحت الخارجية أن نصف الأموال المطلوبة لعملية الطوارئ هذه جمعت في وقت سابق خلال لقاء استضافته الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها لفتت إلى وجود حاجة للمزيد من التبرعات.

إلى ذلك، دعا المجتمعون المانحين من القطاعين العام والخاص إلى تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع تسرب النفط أو انفجار الخزان الضخم (صافر).

وكانت عدة دول، تعهدت الشهر الماضي، خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة في تمويل عملية منع التسرّب النفطي المحتمل من الناقلة القديمة .

لكن تلك التبرعات بلغت نحو 33 مليون دولار ، دون أن تصل إلى الهدف المنشود ألا وهو 80 مليون دولار لنقل 1,1 مليون برميل من صافر إلى ناقلة أخرى مؤقنة.

يذكر أن الناقلة العملاقة باتت في وضع كارثي، حيث ظهرت تشققات في خزاناتها، لاسيما أن ميليشيات الحوثي كانت منعت لسنوات في السابق، مفتشي الأمم المتحدة من زيارتها.