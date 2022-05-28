إنقاذ رجل خمسيني وقع داخل حفرة عمقها سبعة أمتار في صلاح الدين (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني، نجحت بإخراج رجل في العقد الخامس من العمر سقط داخل حفرة بعمق 7 أمتار في قضاء الدور المنطقة الشرقية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني، استخدمت الحبال ونصبت السلالم الخارجية حتى تمكنت من رفع الرجل المصاب بكسور نتيجة شدة الاصطدام بأرض الحفرة عند السقوط مع حرص فرق إنقاذ الدفاع المدني على إتمام عملهم بنجاح من خلال تأمين نقل المصاب إلى مستشفى الدور العام لاستكمال العلاج".