انت الان تتابع خبر أكثر الدول العربية تلقيا لتحويلات الأموال في 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أظهر تقرير نشره البنك الدولي، في شهر أيار/مايو 2022، أن الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، ومصر، أكبر الدول تلقياً للتحويلات المالية في عام 2021، وجاءت مصر الأولى عربياً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تحويلات بلغت 31.5 مليار دولار، تلتها المغرب بـ 10.4 مليار دولار.

