موسوعة جينيس تسجل أكبر كلبة في العالم .. كم بلغ عمرها؟

بغداد - ياسين صفوان - حصلت كلبة أمريكية على لقب أكبر كلب في العالم ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وتوجت Pebbles وهي كلبة من سلالة فوكس تيرير fox terrier تبلغ من العمر 22 عاماً و60 يوماً وتعيش بولاية كاليفورنيا الجنوبية الأمريكية، بلقب أكبر كلب في العالم، سارقة اللقب من توبيكيث، من فصيلة الشيواوا البالغ من العمر 21 عاماً من ولاية فلوريدا والذي كان قد حصل مؤخراً على لقب البطل، بتسجيله في موسوعة جينيس في 16 مارس.

وقال مالكا بيبلز، بوبي وجولي جريجوري، لموسوعة جينيس إنهما قررا التواصل معهم بعد مشاهدة قصة توبي كيث في جميع أنحاء الأخبار، إذ أدركا أن كلبتهما أكبر سناً، فهي مولودة في 28 آذار 2000، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت جولي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "عندما رأيت قصة توبيكيث في الأخبار، تقدمت للحصول على الرقم القياسي". وعن قصة تبنيهما لبيبليز في عام 2000، قالت إن الأمر حدث عن طريق الصدفة، عندما كان الزوجان يبحثان عن كلب كبير السلالة، لكن بدلاً من ذلك، صادفا Pebbles .



وقالت جولي متذكرة: "كانت تقفز وتنبح كثيراً في بوبي لدرجة أنه لم يكن لديه خيار سوى اصطحابها وفحصها، فقد كان حباً من النظرة الأولى". وقالت جولي متذكرة: "كانت تقفز وتنبح كثيراً في بوبي لدرجة أنه لم يكن لديه خيار سوى اصطحابها وفحصها، فقد كان حباً من النظرة الأولى".