في أحدث ظهور لها.. 'فيروز' تطل في صورة جديدة بتوقيع ريما الرحباني

وعلقت ريما الرحباني على صورة والدتها بقولها: "شي زهرة حمرا وبس! الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و ٣١ دقيقة ب آيفون ريما عاصي الرحباني".

ولم توضح ريما الرحباني مقصدها من الجملة التي أرفقتها بالصورة المنشورة على حسابها في فيسبوك، ولم تشر إلى ما إذا كانت التوقيت يشير إلى ظهور فعلي جديد لوالدتها.

وظهرت الفنانة اللبنانية فيروز في الصورة جالسة أمام منضدة وقد وضعت أمامها زهرية تحتوي على عدد من الزهور وهي تقوم بتنسيقها على ما يبدو.

وكانت الفنانة اللبنانية وابنتها ريما الرحباني حديث منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الفنية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك على خلفية الأزمة التي حصلت في حفل ”ليلة أمل“ الذي أحياه أسامة الرحباني وهبة طوجي وشاركهم فيه كل من الفنانة إليسا وإبراهيم معلوف.