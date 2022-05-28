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رسميا.. اتفاق نهائي حول بيع تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-28 | 12:02

رسميا.. اتفاق نهائي حول بيع تشيلسي

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أعلن تشيلسي، اليوم السبت، توصل النادي إلى اتفاق نهائي حول عملية بيع البلوز من رومان أبراموفيتش إلى مجموعة يقودها تود بوهلي.

وقال تشيلسي، في بيان رسمي: "يؤكد النادي إبرام اتفاقية ختامية ونهائية الليلة الماضية، لبيع النادي إلى مجموعة تود بوهلي".

وأضاف النادي اللندني: "من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الإثنين، وسيصدر النادي بيانا اخر في ذلك الوقت".


كان تشيلسي قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن مجموعة تود بوهلي وافقت على كافة الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش، مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.24 مليار دولار).

وحصلت مجموعة بوهلي مؤخرا على موافقة رابطة الممتاز والحكومة البريطانية، لشراء نادي تشيلسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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