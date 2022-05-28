شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. فقدان 26 شخصًا بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة سولاويسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية ، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ تبحث عن 26 شخصا فقدوا بعد انقلاب قارب يقل 43 شخصا قبالة جزيرة سولاويسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن فقدان القارب الذي يعمل بمحرك عندما لم يصل إلى وجهته في اليوم التالي لمغادرته ميناء باوتيري في ماكاسار عاصمة مقاطعة سولاويسي الجنوبية منتصف الليل يوم الخميس.

وقال جونايدي رئيس وكالة البحث والإنقاذ في سولاويسي الجنوبية اليوم السبت إن زوارق القطر نقلت الركاب الذين تم إنقاذهم إلى بانجارماسين في جنوب كاليمانتان وإلى جينيبونتو في المقاطعة.

وعزت السلطات سبب الحادث إلى نقص الوقود وسوء الأحوال الجوية.