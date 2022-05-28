شكرا لقرائتكم خبر عن فرقاطة روسية تطلق صاروخ «تسيركون» على هدف في البحر الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت فرقاطة "أدميرال جورشكوف" الروسية صاروخا من طراز "تسيركون" عالي الدقة على هدف في البحر الأبيض.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم:" أن صاروخ "تسيركون" تم إطلاقه من فرقاطة "أدميرال جورشكوف" المتواجدة في بحر بارنتس، حيث أصاب الصاروخ هدفا بحريا على مسافة حوالي ألف كيلومتر".

وأضاف البيان: " إطلاق الصاروخ جاء كجزء من اختبار جديد انتهى بنجاح".

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وتفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها، بحسب سبوتنيك.