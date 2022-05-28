شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على ضابط شرطة بتهمة تهريب الذهب في مطار الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات السودانية القبض على ضابط شرطة يحمل رتبة نقيب، بتهمة التورط في عملية تهريب 11 كلغ ذهب عبر مطار الخرطوم الدولي.

فقد أوقفت السلطات السودانية فجر الأربعاء، ضابطا يعمل بقسم جوازات المطار أثناء تسليمه سبائك ذهبية تزن 11 كلغ إلى أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وكشفت مواقع محلية أن السلطات ألقت القبض على الضابط متلبسا عند الثالثة فجرا، أثناء تسليم وتسلم السبائك الذهبية مع الراكب داخل بوابة الخروج الأخيرة.

بدورها، وصفت وزارة الداخلية الواقعة في بيان رسمي، الحادثة بأنها "سلوك فردي مرفوض"، مؤكدة مباشرة تحقيق شامل مع اتخاذ إجراءات إدارية تفضي لمحاسبة كافة المتورطين دون استثناء، وذلك ضماناً لعدم تكرار الحادثة مستقبلا.