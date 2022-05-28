شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: نصف السكان الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف السكان الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية وحماية لإنقاذ حياتهم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن المفوضية قولها إن شخصا واحدا من بين كل اثنين في أفغانستان لا يعرف من أين ستأتي وجبته التالية.

وذكرت المفوضية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "لا يمكن ترك شعب أفغانستان. إننا نقدم معونات مباشرة للفئات الأكثر ضعفا. نبني مدارس ومراكز صحية ومشروعات مياه وطرقا لتوفير الظروف للعودة الطوعية للاجئين والنازحين، عندما يشعرون بالاستعداد لذلك".

وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد "ثبات أسعار الغذاء والوقود وثبات أسعار الصرف، وزيادة الواردات والصادرات وجذب استثمارات محلية وأجنبية وإقامة مشروعات محلية وأجنبية، من بين برامج وزارة الاقتصاد للحد من الفقر قي البلاد".

ودعا خبراء الاقتصاد الإمارة الإسلامية إلى الاستعداد لحلول منهجية لتقليص الفقر.

وقال شاكر يعقوبي، أحد خبراء الاقتصاد "يجب على الحكومة أن تضع خططا واضحة ومحددة حول برامج البنية التحتية التي يمكن أن توفر فرص عمل، مما يشكل نظاما اقتصاديا مختلطا ومنصات للنمو والتنمية لإقامة علاقة مباشرة بين السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية".