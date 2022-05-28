27 مايو , 2022
جدري القردة
أوضحت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.
وقالت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتوائه بسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: يمكن احتواء جدري القردة إذا تحركنا الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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