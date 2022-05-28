تعرّفي على أنواع الأظافر الصناعية قبل تركيبها

من هذا المنطلق، سنتعرف على أنواع الأظافر الصناعية، من خلال خبيرة العناية بالأظافر ماجي فيكتور ، وذلك قبل إقدامك على تركيب هذه الأظافر سواء المؤقتة أو الدائمة.

وبالتالي ساهم ذلك في توظيف أنواع الأظافر الصناعية بما يتناسب مع أشكال وأحجام وطبيعة الأظافر الطبيعية في المجمل العالم.

أنواع الأظافر الصناعية لإبراز جمال يديك.

أكدت خبيرة العناية بالأظافر ماجي، أن أنواع الأظافر الصناعية باتت متنوعة ومختلفة على ساحة الصيحات الجمالية، وبالتالي من الصعب اختيارأفضل أنواع الأظافر الصناعية.

لكن بصفة عامة يمكننا توضيح أنواع الأظافر الصناعية الأكثر استخداما والتي تعطي شكلا جذابا لليدين في المناسبات والسهرات المختلفة على النحو التالي:

أظافر صناعية من الحرير

تعتمد هذه الأظافر الصناعية على لصق طبقات مصنوعة من الحرير أو آخر مصنوعة من الكتان أو الورق أو الألياف الزجاجية، فوق الأظافر لتقويتها أو مساعدة الظفر المتشقق على النمو.



فضلا عن ذلك، يتم تركيب هذه الطبقات فوق الأظافر الطبيعية وبنفس شكلها، مع استخدام فراشاة من الصمغ لتثبيتها، ومن المفترض أن تكون الأظافر الحريرية مؤقتة، حيث تتحلل المواد اللاصقة في غصون أسبوعين أو 3 أسابيع، أو قبل ذلك إذا كانت صاحبتها تغسل الأطباق يدويا من دون قفازات.