انتهاء محاكمة التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد

وقالت كاميل فاسكيز ، محامية ديب خلال المرافعات الختامية لفريق آمبر هيرد القانوني إن الأدلة "تُظهر بأغلبية".

وفي وقت الجميع حول العالم ينتظر قرار المحكمة والنتيجة لصالح من ستكون، من غير المعروف ان كان القرار سيصدر بعد قليل أم سيستغرق ساعات، حيث شوهد كل من جوني وآمبر وهما يغادران قاعة المحكمة.

وطالبت بإصدار حكم لجوني ديب و تصحيح الأمور بأنه ليس المعتدي الذي وصفته آمبر هيرد "، وبعدها عانق جوني محاميته بعد انتهاء وكلامها الذي قالته في مرافعة .

ثم قدم بنيامين روتنبورن ، محامي أمبر هيرد ، رده على قرار محامية جوني ديب، وطلب من هيئة المحلفين محاسبة جوني ديب على أفعاله.

وغادر جوني بالطريقة نفسها التي وصل بها وسط تجمعات الجمهور، حيث لوح للجماهير وهو يقود سيارته.