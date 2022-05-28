انت الان تتابع خبر انتهاء محاكمة التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد مرافعة طويلة اليوم انتهت أكثر محاكمة مثيرة للجدل بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد التي استمرت 6 أسابيع ، من دون أن تتوصل هيئة المحلفين الى نتيجة أو قرار بعد أن تداولا بالموضوع لساعات.
وقالت كاميل فاسكيز ، محامية ديب خلال المرافعات الختامية لفريق آمبر هيرد القانوني إن الأدلة "تُظهر بأغلبية".
وطالبت بإصدار حكم لجوني ديب و تصحيح الأمور بأنه ليس المعتدي الذي وصفته آمبر هيرد "، وبعدها عانق جوني محاميته بعد انتهاء وكلامها الذي قالته في مرافعة .
وغادر جوني بالطريقة نفسها التي وصل بها وسط تجمعات الجمهور، حيث لوح للجماهير وهو يقود سيارته.
وأكثر ما كان لافتًا في يوم المحكمة الختامي تسريحة شعر آمبر التي اعتمدتها، والتي اعتبرها البعض عبر السوشيال ميديا أنها تقصدتها حيث قامت بتسريحة الضفيرة الجانبية التي أخذت شكل تاج، وذلك لتوحي للجميع ببراءتها، كون الضفيرة توحي بالطفولة وتعتمدها الفتيات الصغيرات ولكي تكسب تعاطفا سواء من داخل المحكمة أو من خارجها ، لاسيما وأن محامو جوني واجههوها اليوم بأدلة تكشف ادعاءاتها الكاذبة في أكثر من أمر.
وقالت خبيرة لغة جسد في وقت سابق أن آمبر هيرد استخدمت أساليب ذكية للتقرب من هيئة المحلفين والقاضي، حيث أزاحت شعرها إلى اليسار، خلال إدلائها بالشهادة، حتى يتسنى لهيئة المحلفين رؤية وجهها بالكامل.