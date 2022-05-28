قوات روسيا تحاصر سيفيرودونتسك الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت الإدارة العسكرية المحلية لمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية، أن المدينة محاصرة بشكل شبه تام من قبل القوات الروسية، بينما زعمت موسكو أنها طوقت بالفعل هذه المنطقة العتيدة.



وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكساندرستريوك على منصة تليغرام إن "ثلثي المدينة في منطقة لوغانسك أصبحا محاصرين بالفعل، لكن لم يتم تطويقها بعد"، مضيفاً أن القوات الحكومية الأوكرانية تستمر في تعزيز مقاومة شرسة.

غير أن الانفصاليين الموالين لروسيا زعموا، وفقاً لوكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية للأنباء أن المدينة باتت محاصرة بشكل كامل.

وقال ستريوك إن "حوالي 90% من المباني بالمدينة قد تضرر، وأن 60% سيتعين إعادة بناؤه بشكل كامل".

وسيفيرودونتسك واحدة من الأجزاء الأخيرة في لوهانسك، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني.