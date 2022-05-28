ألمانيا ترفض اتهامات بعدم كفاية المساعدات لأوكرانيا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اتهامات بأن ألمانيا مترددة للغاية في مساعدة أوكرانيا.



وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد: "في الوقت الذي نتحدث فيه، يُجرى تدريب جنود أوكرانيين على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع"، مضيفاً أن ألمانيا ستسلم قريباً هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وقال: "لذا فلا يمكن القول بأية حال من الأحوال إن ألمانيا لا تقدم شيئاً أو تقدم القليل للغاية".

وذكر هابيك أنه صحيح أن الحكومة الألمانية لن تستطيع تلبية جميع رغبات أوكرانيا، موضحاً أن ذلك هو سبب التوتر.

وناشد ساسة في الائتلاف الحاكم على نحو متكرر إسراع تسليم أسلحة إلى أوكرانيا.

وعما إذا كان هناك توتر في الائتلاف الحاكم بشأن هذه القضية، قال هابيك: "لا بأس أن تؤدي الآراء المختلفة إلى عملية موازنة"، موضحاً أنه تم بالفعل بذل كثير من الجهود في هذا المجال.

وقال: "اعتقد أن الاتهام بأن ألمانيا لا تفعل سوى القليل هو خطأ يمكن تفسيره: خطأ لأنه أمر غير صحيح. ويمكن تفسيره بأننا، بصفتنا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بلد يتوقع منه الآخرون الكثير عن حق، ولأن ألمانيا ارتبطت بعلاقة تخلو من النقد مع الحكومة الروسية في السنوات الأخيرة "، مشيراً إلى أن ألمانيا قامت على سبيل المثال ببناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا على الرغم من ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.