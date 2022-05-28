مقتل اثنين من قوات الأمن الإيراني بهجوم مسلح في طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقتل رجلي أمن في هجوم مسلح بالعاصمة طهران.



وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن الهجوم شنه اثنان من المسلحين على قوات أمنية في شارع طالقاني وسط العاصمة طهران.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة أن "اثنين من قوات الأمن قتلا في الهجوم فيما أصيب شخص ثالث بجروح وجرى نقله إلى المستشفى".

وأوضحت المصادر أن "المهاجمين الاثنين جرى اعتقالهما من قبل قوات الأمن" وفقا للعين.

والإثنين الماضي، أفاد ناشطون ومنصات إخبارية إيرانية معارضة، بمقتل عنصر من قوات الحرس الثوري في مدينة "قصرقند" جنوب شرقي إيران.

حادث الإثنين جاء أيضا بعد يوم من مقتل العقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، حسن صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.