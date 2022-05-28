شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محمد تيسير مطر.. مدرسة صن أوف جلوري الدولية تحتفل بتخرج دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مدرسة "صن أوف جلوري" الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب، للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المدرسة النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد تيسير مطر، وزينب عبد المقصود، و راجية الأكحل، ونورا مرداش.

وتخلل الاحتفالية عرض المواهب الإبداعية للطلبة، ومشاريع التخرج الخاصة بطلبة المرحلة النهائية.

وإلى جانب مجلس إدارة المدرسة، شهد الحفل حضور كل من عبد العزيز حسن، مدير الإدارة التعليمية بالبساتين، وجمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، ودكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، والنائبان أحمد فتحي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووجه مجلس إدارة المدرسة الشكر لوزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية وللطلبة وأولياء الأمور، لجهودهم في إنجاح العملية التعليمية على مدار العام الدراسي، وحرصهم على حصول طلبة المدرسة على مستوى تعليمي متميز، مؤكدين أن التعليم هو أسهل وأضمن طريق للفرد لتحقيق النجاح.

ووجه جميع الحضور التحية الى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وتأييدهم التام للقوات المسلحة والشرطة داعين المولى عز وجل بأن يحفظ مصر وشعبها، وذلك وسط حضور كبير من أولياء الـمور والطلبة.

وقرر مجلس الإدارة فى هذه المناسبة عدم زيادة المصروفات هذا العام خدمه لأولياء الأمور، وقد قدم مجلس الإدارة والمعلمين والاداريين التهنئة للطلبة بمناسبة نجاهم

تعد مدرسة صن أوف جلوري الدولية من الجهات التعليمية الحاصلة على أعلى تقييم في مصر، من هيئة Cognia الأمريكية المتخصصة في التعليم الأمريكي، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعتمد المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.