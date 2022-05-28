شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: المشروعات القومية الزراعية على رأس أولويات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه كان للإدارة المصرية نظرة شاملة طويلة المدى في الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي، إذ أصبحت المشروعات القومية الزراعية على رأس أولويات الدولة المصرية، فحازت على اهتمام القيادة السياسية، وتكاتف كلٍ من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وأضافت الدراسة التى جاءت تحت عنوان:"تنمية الريف المصري الجديد: خطوة على طريق تحقيق الأمن الغذائي"، أنه في الأسبوع الحالي فقط، تم افتتاح المشروع القومي "مستقبل مصر"، تلاه اجتماع الرئيس السيسي مع القطاعات المعنية بالمجال الزراعي؛ لمتابعة مشروعات شركة "تنمية الريف المصري" الخاصة باستصلاح مليون ونصف فدان في مناطق "غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وآبار توشكي والمغرة وشرق سيوة والفرافرة القديمة والطور"، وتعظيم الاستفادة من الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة، وتعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.

وتابعت:"ولولا اهتمام الإدارة المصرية بالمشروعات القومية الزراعية لما استطعنا العبور من هذه المرحلة وسط أزمات عالمية وحدوث موجة التضخم خلال الفترة الأخيرة بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، واللتان أثرتا بالسلب على كل اقتصاديات العالم، وعلى حركة الصادرات والواردات لكافة السلع مما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية في معظم دول العالم المتقدم والنامي بل وعدم توافرها".

ولفتت الدراسة الى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان، وهي شركة مساهمة مصرية 100%، تضم ثلاثة مساهمين حكوميين هم: وزارة المالية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة:"وقد أنشئت شركة تنمية الريف المصري كشركة مساهمة مصرية، تهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة مستدامة تؤسس على الزراعة في الأراضي الجديدة والتصنيع الزراعي والخدمات واللوجستيات في مصر مبنية على منهج علمي وفني واقتصادي وتخطيط عام لكامل المشروع كنموذج دولي للتنمية المستدامة وحماية البيئة ضمن رؤية مصر 2030.