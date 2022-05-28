حملة في ليتوانيا لشراء طائرة مسيرة دعما لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:17 صباحاً - منذ 60 دقيقة

تجمع مئات من الليتوانيين لشراء طائرة مسيرة عسكرية متقدمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا في عرض للتضامن مع دولة أخرى كانت تحت حكم موسكو سابقا.

وذكرت محطة لايسفيس التلفزيونية الإلكترونية التي أطلقت هذه الحملة أنه تم جمع نحو ثلاثة ملايين يورو (3.2 مليون دولار) في ثلاثة أيام فقط، من أصل خمسة ملايين يورو مطلوبة، وذلك إلى حد كبير بمبالغ صغيرة.

وقالت أجني بليكايت (32 عاما)والتي أرسلت 100 يورو بمجرد بدء حملة التبرعات يوم الأربعاء “قبل أن تبدأ هذه الحرب لم يكن أحد منا يعتقد أننا سنشتري أسلحة. لكن هذا أمر طبيعي الآن. يجب القيام بشيء ما لكي يتحسن العالم”.

وقالت لرويترز “أتبرع لشراء أسلحة لأوكرانيا منذ فترة. وسأفعل ذلك حتى النصر”. وأضافت أنها ما دفعها إلى ذلك إلى حد ما خوفها من احتمال أن تهاجم روسيا ليتوانيا.

وأثبتت الطائرات المسيرات فعاليتها في السنوات الأخيرة ضد القوات الروسية وحلفائها في النزاعات في سوريا وليبيا وتقوم وزارة الدفاع الليتوانية بتنسيق عمليات شرائها. وقالت وزارة الدفاع الليتوانية لرويترز إنها تنوي توقيع خطاب نوايا لشراء طائرات مسيرة من تركيا هذا الاسبوع.

واشترت أوكرانيا أكثر من 20 طائرة مسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 من شركة بايكار التركية في السنوات الأخيرة وطلبت 16 طائرة أخرى في 27 يناير كانون الثاني. وتم تسليم هذه الدفعة في أوائل مارس آذار.

وقال بيشتا بيترو سفير أوكرانيا في ليتوانيا لقناة لايسفيس “هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يجمع فيها مواطنون عاديون أموالا لشراء شيء مثل بيرقدار. إنه أمر غير مسبوق ولا يصدق”.