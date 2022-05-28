شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا : استخدام أصوات الحيتان لإرشاد حوت تائه في نهر السين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون محليون وضع خطة لإرشاد حوت قاتل (أوركا) يسبح في نهر السين بفرنسا حتى يعود إلى المحيط باستخدام أصوات أقرانه.

وبعد اجتماع مع علماء محليين ودوليين، بينهم متخصصون في الثدييات البحرية، قالت السلطات المحلية أمس الجمعة إنها ستراقب الحوت القاتل من مسافة بعيدة بطائرة مسيرة أثناء إطلاق الأصوات التي تصدرها الحيتان القاتلة في محاولة لإعادته إلى المحيط.

وأضافت سلطة مقاطعة السين البحرية في بيان على تويتر"استخدام هذه الأساليب غير الاجتياحية، من على مسافة عدة مئات من الأمتار، سيتيح تجنب استخدام السفن على مقربة من الحيوان بشكل قد يؤدي إلى زيادة توتره ويهدد نجاته، فضلا عن سلامة المنقذين".

ضل الحوت القاتل، الذي تتدهور صحته في المياه العذبة، طريقه من المحيط في وقت سابق من الشهر، وحياته في خطر.

وشوهد الحوت، وهو ذكر طوله أربعة أمتار، أول مرة عند مصب نهر السين يوم 16 مايو بين ميناء لوهافر وبلدة أونفلور في نورماندي، قبل أن يقطع عشرات الكيلومترات في مجرى النهر ليصل إلى غربي مدينة روان.