شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وإصابة 9 أشخاص خلال سقوط كتل جليد بجبال الألب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة ان اثنين من المتسلقين لقيا مصرعهما الجمعة، وأصيب تسعة اخرون في سقوط كتل من الجليد في جبال الألب في جنوب سويسرا.

حيث تم تنبيه الشرطة في ولاية كانتون فاليه بعد وقت قصير من الساعة 6 صباحًا إلى وجود حالة الطوارئ في وأُرسلت سبع مروحيات إنقاذ.

كان سبعة عشر متسلقًا في مجموعات مختلفة موجودين في المنطقة عندما انكسر الجليد على ارتفاع 3400 متر (11150 قدمًا)، وتوفي شخصان - امرأة فرنسية تبلغ من العمر 40 عامًا ورجل إسباني يبلغ من العمر 65 عامًا - في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص آخرين نُقلوا إلى مستشفيات متفرقة، وأن اثنين منهم أصيبوا بجروح خطيرة وتم إجلاء المتسلقين الآخرين بواسطة مروحية.