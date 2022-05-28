كلوب يهدي نهائي دوري الأبطال للأوكرانيين



وأبلغ كلوب الصحفيين "أنا سعيد لإقامة المباراة هنا لآلاف الأسباب. الحرب ما زالت مستمرة، وعلينا التفكير في ذلك". وكان من المقرر إقامة المباراة، وهي إعادة لنهائي 2018، على استاد "غازبروم أرينا" في سان بطرسبرغ، لكن تم نقلها إلى ملعب الأمراء بفرنسا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.وأبلغ كلوب الصحفيين "أنا سعيد لإقامة المباراة هنا لآلاف الأسباب. الحرب ما زالت مستمرة، وعلينا التفكير في ذلك". ونقلت رويترز عن مدرب بروسيا دورتموند السابق قوله، إن نقل المباراة النهائية إلى باريس كان على وجه التحديد "الرسالة الصحيحة التي يجب أن تصل لروسيا".

وتصف موسكو الحرب بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من أوكرانيا، فيما تصف كييف والغرب الهجوم الروسي بأنه حرب عدوانية غير مبررة.



وقال كلوب "نلعب هذا النهائي لصالح جميع أفراد الشعب الأوكراني، أنا متأكد أن بعض الناس في أوكرانيا لا يزال بوسعه مشاهدة المباراة ونحن نفعل ذلك من أجلهم بنسبة 100 في المئة".