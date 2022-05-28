جونسون يعبر لأوربان عن أمله بإقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان، عن أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا.



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب اتصاله بأوربان، يوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا".

وأضاف البيان أن جونسون "اعترف بالظروف الصعبة التي تواجه بعض الدول في ما يخص توريدات الطاقة، لكنه أعرب عن الأمل في أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على المضي قدما بإقرار حزمته السادسة من العقوبات، نظرا للأولوية المطلقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع ما يمكن".

وأشار البيان البريطاني إلى أن "الزعيمين اتفقا على أهمية ضمان أمن الطاقة والاستقرار الداخلي في أوروبا، فيما لن تؤدي المواجهة المستمرة في أوكرانيا إلى أي شيء سوى المزيد من المعاناة".

جدير بالذكر أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تعتزم بروكسل فرضها على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تشمل حظر استيراد النفط ومشتقاته من روسيا، تعثرت بسبب موقف بعض الدول، وخاصة هنغاريا، التي تقول إنها لا تستطيع التخلى عن استيراد الطاقة من روسيا.