ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الطاقة.. بسبب توجهات للتخلي عن الاستيراد من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

حذرت السلطات الألمانية مواطنيها من أن البلاد قد تواجه نقصا في الغاز حال انخفضت إمدادات الغاز أو فُرض حظرا كاملا على الواردات من روسيا، نظرا لأن المخزونات لا تزال غير كافية.



ونقل راديو "دويتشلاند فونك" عن رئيس الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر: "أنه على الرغم من أن مستوى ملء منشآت تخزين الغاز أعلى الآن مما كان عليه في نفس الفترة في السنوات السابقة، إلا أنه ليس جيدا بما فيه الكفاية في حالة تلقي الدولة كميات أقل من الغاز الروسي على المدى القصير أو وقف الاستيراد".

ووصف مولر قرار ألمانيا بشراء محطتي غاز طبيعي مسال عائم بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل صداقة للبيئة، "بهذا المعنى، على المرء دائما أن يختار أهون الشرين".

ووفقا للتقرير اليومي لـ"BNA" وكالة الشبكة الفيدرالية، اعتبارا من 27 مايو، كانت مرافق تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 46.4%، وتتوقع الحكومة الأمانية رفع مستوى الإشغال إلى 80% بحلول أكتوبر ثم استكمال الملء بحلول نوفمبر.