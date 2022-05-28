وكالة: المسيرة الروسية "الصياد" تطلق صواريخ موجهة كالتي تطلقها المقاتلة "سو-57"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة أن المسيرة الروسية الهجومية "أخوتنيك" (الصياد) أطلقت خلال الاختبارات على أهداف أرضية صواريخ موجهة، وهي نفس الذخيرة التي تستخدمها المقاتلة الهجومية الروسية "سو-57".



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر ذاته أنه في أول نموذج تجريبي للمسيرة "الصياد"، تم تنفيذ سلسلة من إطلاق الصواريخ الموجهة كجزء من اختبارات الطيران.

وقال المصدر إن المسيرة الهجومية استخدمت عدة أنواع من صواريخ جو - أرض التي يتم إطلاقها عادة من مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57"، وأصابت أهدافا حقيقية على الأرض.

وأكد أن الاختبارات أظهرت أن "المسيرة قادرة بشكل فعال على إصابة أهداف صغيرة الحجم بالصواريخ وفي أوقات مختلفة من اليوم وفي جميع الظروف الجوية".