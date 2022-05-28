شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم 800 نخلة مثمرة في بلدةٍ ليبية ولا خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شب ليلة الخميس - الجمعة حريق في أحد مزارع النخيل ببلدية زلة في ليبيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، مما أسفر احتراق اكثر من (800 ) نخلة مثمرة من مختلف الأصناف .

وأوضح المجلس البلدي في زلة لوكالة الانباء الليبية ان النيران التي استمرت لمدة ( 12 ) ساعة لم تتسبب في أي خسائر بشرية ، إلا أنها التهمت اكثر من (800 ) نخلة مثمرة .

وأشار الى إن مجهودات المواطنين الذاتية بالمنطقة أسهمت في إطفاء النيران ، مؤكدا بانه على الرغم المطالبات المتكررة من الحكومات الليبية المتعاقبة فلا توجد أي سيارة للإطفاء الحرائق في بلدية زلة .

يذكر ان جهاز الدفاع المدني في البلدية لم يتمكن من السيطرة وإخماد النيران، بسبب شح الإمكانيات المتمثلة في ان الجهاز بالبلدية لا يمتلك أي سيارة إطفاء رغم ان منطقة زلة الليبية تم الإعلان عنها كبلدية مؤخرا في شهر نوفمبر 2021 .