شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 وإصابة 2 بعد انفجار منزل في بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في بنسلفانيا، الجمعة، إن منزلًا انفجر شمال غرب فيلادلفيا ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

قال جوستين كيلر ، مدير المنطقة ، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن المسؤولين قالوا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وربما يكون آخرون في عداد المفقودين في انفجار مساء الخميس في بوتستاون، لكنهم أكدوا سقوط خامس حالة وفاة أثناء قيامهم بتمشيط الحطام.

وقال كيلر إن شخصين نُقلا إلى المستشفى ، أحدهما في حالة حرجة والآخر يخضع لعملية جراحية، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال جاريا في سبب الانفجار.