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أنباء سارة لليفربول قبيل موقعة ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-28 | 08:01

أنباء سارة لليفربول قبيل موقعة ريال مدريد

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الخليج 365 - متابعة

تراجعت مخاوف بشأن الإصابات قبيل نهائي أمام ريال مدريد، والمقرر في باريس اليوم السبت، إذ عاد لاعبا وسط "الريدز" فابينيو، وألكانتارا إلى تدريبات الفريق.

وكان ألكانتارا يمثل أكبر مصدر قلق للمدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، بعد خروج الدولي الإسباني مصابا في الشوط الأول من فوز الفريق 3-1 على وولفرهامبتون، يوم الأحد الماضي، في الجولة الأخيرة من الممتاز.

ويبدو أن فابينيو، وهو لاعب خط وسط آخر، تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية كان قد تعرض لها في 10 ايار الماضي وأجبرته على التغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتي ليفربول الأخيرتين في الدوري.

ويبدو المنافس في المباراة المهمة، ريال مدريد، أكثر جاهزية، لا سيما بعد أن اقتنص لقب قبل شهر تقريبا، وتمكن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، من إراحة لاعبيه الأساسيين في آخر أربع جولات من موسم الدوري الإسباني، ولم تكن هناك إصابات رئيسية مزعجة بالنسبة له في الفريق.


جدير بالذكر أن مباراة اليوم تمثل اللقاء الثالث بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، إذ فاز ليفربول في نهائي عام 1981، وتوج الريال في نهائي 2018، وكان هذا آخر لقب من أصل 13 لقبا لمدريد (رقم قياسي).

وسيتوج ليفربول في حال فوزه على ريال مدريد اليوم بلقبه السابع في المسابقة القارية، متعادلا مع ميلان الإيطالي، ليحتل المركز الثاني بين حاملي اللقب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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